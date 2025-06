Tennisspieler Alexander Zverev (Archivbild). (dpa-news/AP/Mosa'ab Elshamy)

Der Weltranglistendritte und Olympiasieger Zverev spielt im dritten Spiel auf dem Centre Court gegen den französischen Außenseiter Arthur Rinderknech. Zverev ist beim Rasen-Klassiker im Südwesten Londons noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen.

Die weiteren vier deutschen Spielerinnen und Spieler am ersten Turniertag treten nacheinander auf Platz acht an. Eva Lys trifft auf die Chinesin Yuan Yue. Anschließend spielt Laura Siegemund gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns, Jan-Lennard Struff bekommt es mit dem österreichischen Qualifikanten Filip Misolic zu tun. Zum Abschluss des Tages spielt Daniel Altmaier gegen Gabriel Diallo aus Kanada. Insgesamt sind nur sieben deutsche Profis im Einzel im Einsatz - so wenige wie seit 1982 nicht mehr.

An Position eins der Männer ist der Italiener Jannik Sinner gesetzt. Zu den Titelanwärterinnen zählt die US-Amerikanerin Jessica Pegula. Das Turnier ist mit umgerechnet rund 63 Millionen Euro dotiert. Die Champions werden in den Endspielen am 12. und 13. Juli ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.