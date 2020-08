Als manierierte Kunstfigur betritt sie die deutschsprachigen Kabarettbühnen und überschreitet dort im Ton des Wiener Schmäh, gedehntem Sprechtempo und mit charmant arroganter Art die Grenzen politischer Correctness. Unmoralisch boshaft und zynisch sind ihre gespielten Tabubrüche. Antisemitisch und rassistisch seien Passagen ihrer Programme, werfen ihr manche vor. Die Aufmerksamkeit ist Lisa Eckhart jedenfalls sicher.

Ausgezeichnet mit dem Salzburger Stier

Die Österreicherin studierte Germanistik und Slawistik in London und an der Sorbonne in Paris. 2015 gab sie ihr Solodebüt mit dem Programm "Als ob Sie Besseres zu tun hätten". Seither gewann Lisa Eckhart zahlreiche Preise, darunter als zweite Frau die österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften, außerdem den Prix Pantheon und 2019 den Salzburger Stier. Aufgewachsen ist die heute 27-Jährige bei den Großeltern in der Steiermark. "Omama" heißt ihr erster Roman, der im August erscheinen wird.





