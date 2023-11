International Emmy: "Die Kaiserin" beste Drama-Serie. (Netflix/dpa)

Die Netflix-Reihe über die weltweit bekannte einstige österreichische Kaiserin - genannt "Sissi" - setzte sich am Abend in New York gegen Produktionen aus Südkorea, Argentinien und Großbritannien durch. Es ist das zweite Mal, dass die Auszeichnung in der Hauptkategorie nach Deutschland geht. 2016 gewann die Serie "Deutschland 83". Die drei anderen deutschen Nominierten gingen dagegen leer aus.

Die International Emmys sind der weltweite Ableger der Emmy-Hauptverleihung am 15. Januar, die als wichtigster TV- und Streamingpreis gilt.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.