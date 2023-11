Karnevalauftakt in Köln (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

In Köln sind zum Auftakt Zehntausende zusammengekommen. Teile der Stadt wurde weiträumig abgesperrt. Nach Angaben der Stadt sind mehr als 2.000 Polizisten, Ordnungsamtsmitarbeiter und private Sicherheitskräfte im Einsatz. In Mainz versammelten sich rund 9.000 Menschen auf dem Schillerplatz. Im ostdeutschen Wasungen wird dieses Jahr 500 Jahre Ersterwähnung des Thüringer Straßenkarnevals gefeiert. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht beginnt zwar erst am 6. Januar, aber auch in Südwestdeutschland gibt es Veranstaltungen. Der Start am 11.11. und 11 Uhr 11 hat seine Wurzeln eigentlich im rheinischen Karneval.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.