Die Vorsitzende Ines Schwerdtner beim Bundesparteitag der Linken (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

Damit haben die Mitglieder in Potsdam offiziell ihre Parteilinie geändert. Im Vorfeld gab es zu dieser Thematik häufig Diskussionen. Im Beschluss enthalten ist auch ein Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel.

Weitere Themen auf dem Parteitag waren geplante Sozialreformen der Bundesregierung, darunter die zu gesetzlichen Krankenkassen und zur Arbeitszeit. Linken-Chefin Schwerdtner kündigte einen "Klassenkampf von unten" als Protest gegen die geplanten Kürzungen an. Fraktionschefin Reichinnek sagte, Kanzler Merz' Mission sei die Zerstörung des Acht-Stunden-Tages. Außerdem verursache die geplante Krankenkassenreform mehr Kosten bei weniger Leistung.

Spitzenvertreter der Linken versprachen zudem alles zu tun, um die AfD von der Macht fernzuhalten und gegen einen Rechtsruck im Land zu kämpfen. Der Parteitag dauert bis Sonntag.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.