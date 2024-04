Bodo Ramelow, Thüringer Ministerpräsident, tritt erneut als Spitzenkandidat der Linken an. (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

Auf einer Landesvertreterversammlung in Bad Blankenburg wurde der 68-Jährige auf Platz eins der Landesliste gewählt. Ramelow erhielt 99 Prozent der Delegiertenstimmen. Der Linkenpolitiker ist seit 2014 - mit einer kurzen Unterbrechung - Ministerpräsident in Thüringen. Aktuell führt er eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung an. Die Landtagswahl findet am 1. September statt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.