Bundesparteitag

Heute beginnt der Parteitag der Linken in Potsdam (Archivbil). (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)

In einer Generaldebatte geht es zunächst um die von der Bundesregierung geplanten Sozialreformen. Die Linke wendet sich gegen Einschnitte bei Sozialleistungen und plädiert für eine stärkere finanzielle Belastung von Menschen mit hohen Einkommen und Vermögen. Die Partei will auch über ihre Haltung zu den Konflikten im Nahen Osten und zu Israel diskutieren. Sie sieht sich immer wieder mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert. Zuletzt sorgten umstrittene Äußerungen aus den Reihen der Linksjugend Solid für Kritik.

Die Vorstandswahlen sind für morgen vorgesehen. Die bisherige Co-Vorsitzende Schwerdtner kandidiert erneut, Parteichef van Aken verzichtet dagegen aus gesundheitlichen Gründen auf sein Amt. Um seine Nachfolge bewirbt sich Bundestagsfraktionsvize Pantisano.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.