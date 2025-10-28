Die neue japanische Regierungschefin Sanae Takaichi empfängt US-Präsident Trump (Archivfoto). (picture alliance / Kyodo)

Für die nationalkonservative Takaichi hat die Stärkung des Bündnisses mit der Schutzmacht USA nach eigenen Aussagen höchste Priorität. Mit Trump will sie den US-Militärstützpunkt Yokosuka nahe der japanischen Hauptstadt besuchen.

Ein weiteres Thema der bilateralen Gespräche dürften die Handelsbeziehungen sein. Die vorherige japanische Regierung hatte zugestimmt, 550 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten zu investieren, worauf Trump den Zollsatz auf japanische Waren auf 15 Prozent absenkte. Am Abend will sich Trump in Tokio mit japanischen Wirtschaftsvertretern treffen.

