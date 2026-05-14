"Die Peter Thiel Story" wurde als Podcast of the Year ausgezeichnet. Außerdem gewann der mehrteilige Podcast über den Aufstieg und den Einfluss des mächtigen Investors in der Kategorie Doku.
"Kakadu – Der Kinderpodcast" wurde in der Kategorie Kids & Family ausgezeichnet. Insgesamt wurden bei der Verleihung in Berlin Preise in 24 Kategorien verliehen. Eine Fachjury aus mehr als 60 Expertinnen und Experten hatte die Sieger aus über 2.000 Einreichungen ausgewählt.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.