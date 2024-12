Der chinesische Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin zeigen sich des öfteren Seite an Seite (Archivbild) (AP/Alexander Zemlianichenko)

Das berichten chinesische Staatsmedien und zitieren Xi mit den Worten, die Volksrepublik und Russland würden Hand in Hand auf dem richtigen Weg voranschreiten - ohne Konfrontation und ohne Drittstaaten ins Visier zu nehmen.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un sendete laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA einen Brief an den russischen Präsidenten. Darin habe er dem - Zitat - "russischen Brudervolk" und allen Angehörigen der russischen Armee beste Wünsche gesandt. Außerdem habe er die Hoffnung geäußert, Russland möge einen großartigen Sieg erlangen. Damit spielt Kim möglicherweise auf den Krieg in der Ukraine an. Dort sollen nach Einschätzung der USA und Südkoreas mehr als 10.000 nordkoreanische Soldaten für Russland kämpfen.

