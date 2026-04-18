Kultband

Die Prinzen hören auf und kündigen Abschiedstournee an

Die ostdeutsche Band "Die Prinzen" hört auf. Für die Band sei nach mehr als drei Jahrzehnten der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. Der "Bild"-Zeitung sagte die Gruppe, man habe nach reiflicher Überlegung beschlossen, die Karriere zu einem würdigen Abschluss zu bringen.