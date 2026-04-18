Kultband
Die Prinzen hören auf und kündigen Abschiedstournee an

Die ostdeutsche Band "Die Prinzen" hört auf. Für die Band sei nach mehr als drei Jahrzehnten der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. Der "Bild"-Zeitung sagte die Gruppe, man habe nach reiflicher Überlegung beschlossen, die Karriere zu einem würdigen Abschluss zu bringen. 

    Mathias Dietrich, Jens Sembdner, Sebastian Krumbiegel, Tobias Künzel, Henri Schmidt und Wolfgang Lenk von Die Prinzen live bei einem Konzert in Hannover
    Konzert von "Die Prinzen" in Hannover (picture alliance / Geisler-Fotopress / Ulrich Stamm)
    Vorher soll es im kommenden Jahr eine Abschiedstournee geben. Unter dem Motto "Tschüssi, macht's gut!" kündigte die Leipziger Band rund um Frontmann Sebastian Krumbiegel für 2027 eine Tour mit rund 20 Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.
    Der Auftakt ist laut einer Mitteilung am 22. Oktober in Hof (Saale) in Bayern geplant. Dann folgen Konzerte unter anderem in Berlin, Dresden, München, Köln, Leipzig und Hamburg, bevor die Tournee am 16. Dezember in Zürich enden soll. 
    Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.