Vorher soll es im kommenden Jahr eine Abschiedstournee geben. Unter dem Motto "Tschüssi, macht's gut!" kündigte die Leipziger Band rund um Frontmann Sebastian Krumbiegel für 2027 eine Tour mit rund 20 Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.
Der Auftakt ist laut einer Mitteilung am 22. Oktober in Hof (Saale) in Bayern geplant. Dann folgen Konzerte unter anderem in Berlin, Dresden, München, Köln, Leipzig und Hamburg, bevor die Tournee am 16. Dezember in Zürich enden soll.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.