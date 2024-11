Deutscher Oscar-Kandidat - Eine Szene aus dem Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" des nach Deutschland geflohenen Iraners Mohammad Rasoulof (- / Films Boutique / Alamode Film / Ge / -)

Das gab die Europäische Filmakademie in Berlin bekannt. Als beste Darsteller sind unter anderem die deutschen Schauspieler Lars Eidinger in "Sterben" und Franz Rogowski in "Bird" nominiert. Chancen auf den Titel als beste Darstellerin hat etwa die Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton in Pedro Almodóvars Melodram "The Room Next Door".

Der Europäische Filmpreis wird am 7. Dezember im schweizerischen Luzern verliehen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.