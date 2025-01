Deutsche Hoffnungen bei den Oscar-Nominierungen (Films Boutique / Alamode Film / German Films/dpa )

Der Musical-Thriller "Emilia Pérez" ist in insgesamt 13 Kategorien für den wichtigsten US-Filmpreis nominiert. Auch Filme mit deutscher Beteiligung haben Chancen. "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ist in der Kategorie bester internationaler Film für Deutschland nominiert. Der Regisseur, der Iraner Mohammad Rasoulof, lebt nach seiner Flucht in Hamburg. Das Vatikan-Drama "Konklave" des in Deutschland geborenen Regisseurs Edward Berger hat acht Chancen auf einen Oscar, darunter für den besten Film.

Die Verleihung der Oscars soll am 3. März stattfinden.

