Für die Sommerzeit wird die Uhr in der Nacht zum Sonntag von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. ( imago / Roland Mühlanger)

Um zwei Uhr wurden die Uhren um eine Stunde auf drei Uhr vorgestellt. Die Nacht ist damit also eine Stunde kürzer. In der Folge ist es abends eine Stunde länger hell. Am 25. Oktober wird dann wieder auf die Normalzeit - auch Winterzeit genannt - zurückgestellt.

Die Sommerzeit wurde 1980 aus Gründen der Energie-Einsparung eingeführt. Kritiker bemängeln allerdings, dass diese Effekte kaum nachweisbar seien. In der EU wird seit Jahren über die Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.