Die Toten Hosen kündigen ihr letztes Studioalbum an. (AFP Pool / dpa / Ina Fassbender)

Die Band um Sänger Campino teilte auf Instagram mit, fast 45 Jahre nach der Gründung der Toten Hosen schließe sich damit ein Kreis. Zusätzlich zum "letzten regulären Studioalbum" soll es ein Bonusalbum mit 25 alten Songs geben - die von der Band mit befreundeten Musikern neu eingespielt wurden. Das Cover-Foto des neuen Albums hat der renommierte Künstler Andreas Gursky gemacht.

Ab Juni haben die Toten Hosen eine große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geplant. Fans fürchten nun, es könnte die letzte sein. Um den Abschied gibt es schon länger Gerüchte.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.