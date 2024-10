Düsseldorf

Sänger Campino sagte seine Band sei "Projektionsfläche, stellvertretend für viele, die sich hier in der Gesellschaft einbringen und vielleicht nicht so gesehen werden". (AFP Pool / dpa / Ina Fassbender)

Die Düsseldorfer Musiker um Sänger Andreas Frege, genannt Campino, erhalten die höchste Auszeichnung in NRW für ihren prägenden Einfluss auf die Gesellschaft und die Kultur des Bundeslandes. Die Laudatio hielt der Regisseur Wim Wenders. Ministerpräsident Wüst sagte vor rund 300 geladenen Gästen, die Musiker seien laute Stimmen für Demokratie und gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder rechtsextreme Gewalt. Der CDU-Politiker würdigte neben ihrer Musik ihr soziales Engagement seit mehr als 40 Jahren. Das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro will die Band einem Frauenhaus und einem Kinderzentrum spenden.

Der Staatspreis wurde 1986 gestiftet. Unter den Preisträger sind Angela Merkel, Michael Schumacher, Hanns Dieter Hüsch, Gerhard Richter, Jürgen Habermas und Jean-Claude Juncker.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.