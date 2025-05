Gazastreifen

Die Verteilung von Hilfsgütern verläuft nach UNO-Angaben schleppend

Nach einer zweieinhalbmonatigen Blockade haben Hilfsorganisationen im Gazastreifen nach Angaben der Vereinten Nationen wieder Hilfsgüter in Empfang genommen. Ein UNO-Sprecher erklärte, am Grenzübergang Kerem-Schalom seien rund 90 Lastwagenladungen abgeholt worden. Die Verteilung an die notleidende Bevölkerung ist demnach jedoch schwierig.