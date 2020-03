Die Musik von Johann Sebastian Bach ist für Hilary Hahn fester Bestandteil ihres Repertoires. Allerdings sucht die US-Amerikanerin dabei stets eigene Wege. Oft spielt sie "alternative Konzerte", wie sie es nennt. Hilary Hahn spielt Bach für Yoga-Klassen und improvisiert dort zu den Bewegungen der Teilnehmenden. Oder sie spielt für Eltern und deren Babys, um immer wieder aus ihrer eigenen Komfort-Zone auszubrechen.

So führt sie neben den Sonaten und Partiten Duette und Arien von Bach auch in arrangierter Form auf, zusammen mit der Sopranistin Christine Schäfer und dem Bariton Matthias Goerne. Hahn orientiert sich an der menschlichen Stimme, um ihre Vorstellungen von Phrasierung und Tongebung weiterzuentwickeln.