Mögliche FPÖ-Regierung

In den Sondierungsgesprächen habe sich bestätigt, dass niemand mit der FPÖ unter Parteichef Kickl koalieren wolle, erklärte Van der Bellen im Oktober. Die Parteichefs von ÖVP und SPÖ hätten dem Präsidenten erklärt, dass sie aus Sorge um die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht mit der FPÖ regieren wollten, ergänzte Van der Bellen. Sie hätten auch die Moskau-freundliche Haltung der FPÖ, die fehlende Abgrenzung zu Rechtsextremen und die Bedenken ausländischer Geheimdienste als Gründe genannt. Nun erklärte der Bundespräsident, die Stimmen in der ÖVP gegen eine Koalition mit der FPÖ seien inzwischen leiser geworden.

In Österreich komme dem Bundespräsidenten eine etwas aktivere Rolle bei der Regierungsbildung zu als in Deutschland, sagt Wien-Korrespondentin Silke Hahne im Deutschlandfunk . Normalerweise sei es so, dass dieser nach Gesprächen mit den Parteien einen Auftrag zur Regierungsbildung vergebe. Das sei aber nicht zwingend. Die Parteien könnten auch an ihm vorbei eine Parlamentsmehrheit bilden und ihn dann darüber informieren. Das habe es in Österreich auch schon gegeben.