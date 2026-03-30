Aus der Stiftung Magnani-Rocca, einem Museum im Norden Italiens, sind drei Werke von Renoir, Cézanne und Matisse gestohlen worden. (picture alliance / robertharding / ProCip)

Die Sicherheitsbehörden bestätigten, dass die Kunstwerke bereits in der Nacht vom 22. auf den 23. März entwendet wurden. Demnach brachen offenbar insgesamt vier maskierte Personen durch den Haupteingang in das Museum ein und flohen später mit ihrer Beute durch den Park. Die Ermittlungen und die Auswertung der Überwachungskameras laufen.

Unter den gestohlenen Werken befindet sich "Les Poissons", ein Ölgemälde von Renoir von 1917, das nach Medienberichten mehrere Millionen Euro wert ist. Außerdem entwendet wurden Cézannes "Stillleben mit Kirschen" von 1890 und "Odaliske auf der Terrasse" von Matisse.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.