Wenig Ertrag, hohe Preise

In Spanien nimmt der Olivenöl-Diebstahl zu, weil die Preise zuletzt stark gestiegen sind. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Bernat Armangue)

Allein in den Sommermonaten wurden in Spanien nach Angaben der Zeitung "El Mundo" mehr als 80.000 Liter aus Lagern entwendet. Auch in Griechenland gibt es vermehrt Diebstahl, wie die dpa berichtete. Wegen geringerer Produktionsmengen stieg zum Beispiel der Preis für eine bestimmte spanische Sorte Olivenöl innerhalb eines Jahres von circa 400 auf über 800 Euro pro 100 Kilogramm. Vor wenigen Jahren kostete die Menge nur etwas mehr als 200 Euro.

Der Jahresertrag in Spanien lag in den vergangenen Jahren im Schnitt bei rund 1,5 Millionen Tonnen. In der vergangenen Erntesaison sank er auf weniger als die Hälfte. Zur Begründung wurde auf ungünstige Wetterbedingungen mit sehr wenig Regen hingewiesen. Spanien ist mit deutlichem Abstand weltgrößter Olivenölproduzent.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.