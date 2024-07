Die Niederländerin Diede de Groot hat das Rollstuhl-Tennis-Finale der Damen in Wimbledon gewonnen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mosa'ab Elshamy)

De Groot besiegte ihre Landsfrau Aniek van Koot mit 6:4 und 6:4. Mit dem Sieg in Wimbledon erhöhte sie ihre Gesamtzahl an Grand-Slam-Titeln auf 23. Die Tennisspielerin erklärte, dass die Unterstützung für Rollstuhltennis in den sieben Jahren seit ihrem ersten Wimbledon-Titel deutlich größer geworden sei. "Ich habe damals auf Court 3 gespielt, und ich glaube, es haben etwa drei Leute zugeschaut", sagte de Groot über das Finale 2017. Dieses Mal fand das Endspiel auf Court Nr.1 statt.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.