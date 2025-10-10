Verdacht auf Körperverletzung

Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt mit. Ermittelt werde gegen 17 Polizisten. Es gehe um den Verdacht der Körperverletzung im Amt, der Strafvereitelung im Amt und der Verfolgung Unschuldiger. Laut Staatsanwaltschaft sollen die Beamten Anfang des Jahres sechs Personen während oder nach deren Festnahmen körperlichen Schaden zugefügt haben beziehungsweise dies geduldet und die Taten nicht angezeigt haben.
