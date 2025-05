Vokalmusik

Das Deutsche Chorfest findet im Vier-Jahres-Rhythmus statt. Die letzte Ausgabe war - wegen Corona zwei Jahre später als ursprünglich geplant - in Leipzig. (Jan Woitas/dpa)

Steinmeier betonte: "Das gelingt nur, wenn man sich gegenseitig respektiert. Wenn man einander zuhört, aufeinander achtet, sich an Regeln hält." Solche Eigenschaften brauche es nicht nur in der Chormusik, sondern auch in Gesellschaft und Politik - und, Zitat, "sogar manchmal in Koalitionen".

Unter dem Motto "Stimmen der Vielfalt" finden in der Stadt der Meistersinger bis Sonntag mehrere hundert Konzerte statt, überwiegend kostenfrei. Angekündigt haben sich rund 400 Chöre aus dem In- und Ausland, so dass an die 12.000 Stimmen erklingen können. Das alle vier Jahre an wechselnden Orten stattfindende Treffen gilt als größtes Amateurmusikfestival Deutschlands.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.