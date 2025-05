Musik-Wettbewerb in Basel

Diesjähriger ESC soll der nachhaltigste der Geschichte werden - Deutschland auf Startplatz 16

Die Stadt Basel und die Ausrichter des Eurovision Song Contests streben eine verbesserte Klimabilanz für den Musik-Wettbewerb an. Der ESC in Basel soll der nachhaltigste in der Geschichte des Musik-Wettbewerbs werden, wie ARD-Korrespondentin Kathrin Hondl berichtet.