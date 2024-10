Die offizielle Route der Tour de France 2025 (AFP / JULIEN DE ROSA)

Nach drei auswärtigen Starts in den vergangenen drei Jahren in Kopenhagen, Bilbao und Florenz erfolgt der Grand Départ wieder in Frankreich. Nach dem bereits länger feststehenden Start am 5. Juli in der nordfranzösischen Metropole Lille warten auf den 21 Etappen etwa die Städte Caen, Toulouse und Montpellier. Traditionell endet das Radrennen in Paris auf den Champs-Élysées, nachdem im vergangenen Jahr wegen der Olympischen Spiele die Tour zum Finale nach Nizza ausgewichen war.

Insgesamt müssen die Sportler unter anderem sechs Bergetappen und zwei Zeitfahren absolvieren. 51.550 Höhenmeter stehen bevor und damit knapp 700 Meter weniger als dieses Jahr.

Frauen-Tour startet in der Bretagne - erstmals Überschneidung mit Männerrennen

Die Tour der Frauen startet in der Bretagne. 2025 sind es neun Etappen und damit eine zusätzlich im Vergleich zu diesem Jahr. Nach dem Grand Départ in Vannes am 26. Juli passieren die Profi-Rennfahrerinnen unter anderem die Städte Brest und Angers, ehe die Rundfahrt nach der Bewältigung des berühmten Passes Col de Joux-Plane im Skigebiet von Châtel endet. Die Tour de France Femmes überschneidet sich dabei erstmals um zwei Tage mit dem Männerrennen.

Über dieses Thema berichten wir am 29. Oktober 2024 auch im Programm des Deutschlandfunks: Sport aktuell, 22:50 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.