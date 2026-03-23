OB-Wahl München

Reiter werde "die Amtsgeschäfte aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder aufnehmen", hieß es von der Stadt München.
Der 35-jährige Krause, der bislang Zweiter Bürgermeister war, hatte gestern überraschend die Stichwahl gegen Reiter mit 56,4 zu 43,6 Prozent gewonnen.
Offiziell wird er erst am 1. Mai das Amt antreten - bis dahin wäre Reiter eigentlich noch Oberbürgermeister. Krauses offizielle Amtseinführung ist laut Stadt am 11. Mai geplant.
Offiziell wird er erst am 1. Mai das Amt antreten - bis dahin wäre Reiter eigentlich noch Oberbürgermeister. Krauses offizielle Amtseinführung ist laut Stadt am 11. Mai geplant.
Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.