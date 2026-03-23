OB-Wahl München
Dieter Reiter nach Wahlniederlage krankgeschrieben

Münchens amtierender Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, ist nach seiner überraschend deutlichen Wahlniederlage "bis auf Weiteres" krankgeschrieben. Nach Angaben der Stadt hat sein designierter Nachfolger, Dominik Krause, die Amtsgeschäfte übernommen.

    SPD Wahlparty am Oberanger, OB Dieter Reiter hat die Stichwahl verloren
    OB-Stichwahl in München: Abgewählter Oberbürgermeister Reiter verlässt die Wahlparty sofort wieder. (picture alliance / SZ Photo / Stephan Rumpf)
    Reiter werde "die Amtsgeschäfte aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder aufnehmen", hieß es von der Stadt München.
    Der 35-jährige Krause, der bislang Zweiter Bürgermeister war, hatte gestern überraschend die Stichwahl gegen Reiter mit 56,4 zu 43,6 Prozent gewonnen.
    Offiziell wird er erst am 1. Mai das Amt antreten - bis dahin wäre Reiter eigentlich noch Oberbürgermeister. Krauses offizielle Amtseinführung ist laut Stadt am 11. Mai geplant.
    Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.