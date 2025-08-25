Das teilte der Vorsitzende des Ausschusses für Digitalisierung und Staatsmodernisierung im Bundestag, Durz, mit. Bürger könnten dann auf ihren Mobiltelefonen digitale Führerscheine, Personalausweise oder Krankenkassenkarten speichern, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen".
Gelingen soll das über eine sogenannte Wallet, einen Ordner auf dem Handy für wichtige persönliche Informationen. Die Dokumente sollen dort laut Durz dann genauso hinterlegt werden können, wie es Verbraucher jetzt schon mit Kredit-, Bord- oder Eintrittskarten und anderem machen.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.