Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) (IMAGO / / Florian Gaertner)

Während Deepfakes und Cyberstalking längst Alltag geworden seien, hinke das Recht hinterher. Im Zeitalter Künstlicher Intelligenz, hochauflösender Smartphonekameras und sozialer Netzwerke sei es einfacher als je zuvor, Menschen in aller Öffentlichkeit zu demütigen, zum Sexualobjekt herabzuwürdigen und in ihrer Intimsphäre zu verletzen. Laut Hubig werden mit dem Gesetz Strafbarkeitslücken im Hinblick auf gefälschte Pornodarstellungen und digitalen Voyeurismus geschlossen.

Betroffenen soll es zudem erleichtert werden, sich zur Wehr zu setzen. Hubig fügte hinzu, man sorge dafür, dass - Zitat - "notorische Rechtsverletzer stummgeschaltet werden können". Der Rechtsstaat dürfe nicht zusehen, wenn Nutzerkonten zur Waffe würden. Nicht Betroffene sollten verstummen, sondern Täter.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.