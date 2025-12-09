Das teilte Bundesverkehrsminister Schnieder mit. Der CDU-Politiker zeigte sich zufrieden mit der Bilanz. Es sporne an, auch den digitalen Führerschein anzubieten. Das ist für Ende 2026 geplant.
Am 6. November war die App "i-KfZ" an den Start gegangen. Sie ermöglicht den digitalen Zugriff auf den Fahrzeugschein sowie die Weitergabe an andere Fahrer. Laut Verkehrsministerium wird die App durch moderne Verschlüsselungstechnologien gesichert.
Das Angebot besteht derzeit nur für private Fahrzeughalter. Anfang 2026 soll der digitale Fahrzeugschein auch von Autovermietungen und Unternehmen genutzt werden können.
Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.