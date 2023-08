Digitales killt Requisite

Warum sich der SWR von seinem Fundus trennt

Telefonzellen oder Leichenteile, im Requisitenfundus des SWR in Baden-Baden gibt es nichts, was es nicht gibt. Alles hier wurde einst in einer Fernsehshow wie "Verstehen Sie Spaß?" oder einem Krimi verwendet. Doch jetzt werden große Teile verkauft.

Wagner, Thomas | 15. August 2023, 15:36 Uhr