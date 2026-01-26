Krankenkassen
Digitales Tool geplant, um Arztkontakte zu verringern

Die Krankenkassen wollen die Zahl der Arztkontakte durch die Einrichtung eines digitalen Navigationstools verringern.

    "Wartezimmer" ist auf der Tür eines Wartezimmers in einer Arztpraxis zu lesen.
    Krankenkassen wollen die Zahl der Arztkontakte durch Navigationstool verringern. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)
    So soll es möglich sein, bestimmte Rezepte oder Überweisungen zum Facharzt digital zu bekommen - ohne vorherigen Kontakt zur Arztpraxis. Das sieht ein Konzept des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen vor, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Die Nutzung des Navigationstools soll verpflichtend sein. Die stellvertretende GKV-Vorsitzende Stoff-Ahnis sagte, eine digital gestützte Primärversorgung sei überfällig.
