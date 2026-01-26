Krankenkassen wollen die Zahl der Arztkontakte durch Navigationstool verringern. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

So soll es möglich sein, bestimmte Rezepte oder Überweisungen zum Facharzt digital zu bekommen - ohne vorherigen Kontakt zur Arztpraxis. Das sieht ein Konzept des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen vor, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Die Nutzung des Navigationstools soll verpflichtend sein. Die stellvertretende GKV-Vorsitzende Stoff-Ahnis sagte, eine digital gestützte Primärversorgung sei überfällig.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.