Bitkom-Umfrage

Nur etwa 30 Minuten davon werden für die Bearbeitung des Anliegens benötigt, zitiert die "Welt am Sonntag" aus den Ergebnissen. Die restliche Zeit - also anderthalb Stunden - entfällt demnach auf An- und Abfahrt und das Warten im Bürgeramt.
Vor diesem Hintergrund erneuerte Bitkom-Präsident Wintergerst seine Forderung, digitale Behördenkontakte zum Standard zu machen. Der Bund habe sich ehrgeizige Ziele zur Modernisierung der Verwaltung gesetzt. Länder und Kommunen müssten diese jetzt umsetzen.
