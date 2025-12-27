Bitkom-Umfrage
Digitalisierung könnte bei Behördenanliegen viel Zeit sparen

Nach einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom nimmt ein durchschnittlicher Behördengang in Deutschland etwas mehr als zwei Stunden in Anspruch.

    Über dem Schild "Einwohnermeldeamt" leuchtet der Schriftzug "Bitte warten".
    Eine Digitalisierung der Verwaltung könnte Behördengänge erheblich erleichtern. (imago images / Peter Endig / Peter Endig via www.imago-images.de)
    Nur etwa 30 Minuten davon werden für die Bearbeitung des Anliegens benötigt, zitiert die "Welt am Sonntag" aus den Ergebnissen. Die restliche Zeit - also anderthalb Stunden - entfällt demnach auf An- und Abfahrt und das Warten im Bürgeramt.
    Vor diesem Hintergrund erneuerte Bitkom-Präsident Wintergerst seine Forderung, digitale Behördenkontakte zum Standard zu machen. Der Bund habe sich ehrgeizige Ziele zur Modernisierung der Verwaltung gesetzt. Länder und Kommunen müssten diese jetzt umsetzen.
    Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.