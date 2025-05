Polens Digitalminister Krzysztof Gawkowski (picture alliance/PAP/Szymon Pulcyn)

Digitalminister Gawkowski sagte, Russland verbreite Desinformation in Kombination mit hybriden Angriffen auf die kritische Infrastruktur seines Landes. Attacken hätten sich gegen Wasser- und Abwasserunternehmen, Heizkraftwerke und staatliche Verwaltungen gerichtet. Die russischen Cyberangriffe in Polen hätten sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, betonte Gawkowski. Polen sei als Drehscheibe für Hilfslieferungen an die Ukraine zu einem Hauptziel für derartige Attacken geworden.

Moskau hat wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, sich in Wahlen anderer Länder einzumischen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.