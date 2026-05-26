Technologie

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) (Imago / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Die Warnung des Papstes, KI könne moralisch nicht als neutral betrachten werden, enthalte eine entscheidende Einsicht, sagte Wildberger der "Rheinischen Post". Der CDU-Politiker sprach sich für die Entwicklung einer ethisch verantwortlichen KI aus Europa aus. Dies sei eine Voraussetzung für demokratische Selbstbestimmung im digitalen Zeitalter.

Papst Leo hatte den Umgang mit KI in seiner ersten Enzyklika thematisiert. Darin schrieb er, dass die neuen Technologien das Leben der Menschen verbessern könnten und nicht grundsätzlich schlecht seien. Problematisch sei, das zunehmend private Akteure die Entwicklung vorantrieben, verfeindete Lager sich durch Algorithmen aufhetzten und es Cybermobbing sowie Pornografisierung gebe.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.