Bundesdigitalminister Wildberger (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Er sei optimistisch, dass für die Bürger positive Veränderungen spürbar würden, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundesregierung plant nach eigenen Angaben gemeinsam mit den Ländern mehr als 200 Vorhaben, um die Verwaltung zu digitalisieren und Bürgern und Unternehmen Behördengänge zu vereinfachen. Wildberger sprach sich außerdem für einen offenen und konstruktiven Umgang mit Digitalisierungsprozessen aus. In Deutschland werde oft zuerst die Frage nach den Risiken gestellt.

Kritiker werfen der Politik vor, Digitalisierungsprojekte über Jahre verschleppt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.