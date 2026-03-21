Künftige Arbeitswelt

Symbolbild zur Illustration des Themas "Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt von morgen" (imago / ingimage / )

Die Zeit, in der die Industrie eine Jobmaschine gewesen sei, gehe zu Ende, sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Daher müsse man sich nun zusammenraufen und die Zukunft neu gestalten. Diesen Appell richte er an alle Gruppierungen: an Arbeitgeber, Gewerkschaften und die Zivilgesellschaft. Zugleich betonte Wildberger Chancen. So entstünden durch KI auch neue Arbeitsplätze, ebenso seien deutliche Wachstumsschübe möglich. Mit dadurch steigenden Steuereinnahmen könne dann die notwendige Umgestaltung des Arbeitsmarkts unterstützt werden.

Schließlich brauchten Menschen, die wegen Künstlicher Intelligenz ihre Jobs verlören, eine andere sinnstiftende Betätigung.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.