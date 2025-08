Debatte um Jugendschutz

Auf vielen Smartphones installiert: Social Media Apps (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Thomas Baur)

Er persönlich würde dabei auch eine Altersbegrenzung unterstützen, sagte Wildberger der Funke Mediengruppe. Man lebe in einer Welt mit Hetze und Mobbing im Netz - und in der man nicht mehr wisse, welche Informationen wahr und falsch seien. Daher müsse man alles dafür tun, um heranwachsenden Menschen eine sichere und gesunde Umgebung zu schaffen, in der sie sich entwickeln könnten. Zuletzt hatte sich Bundesbildungsministerin Prien - ebenfalls CDU - offen für ein Social-Media-Verbot bis 16 Jahren gezeigt.

Zugleich plädierte Wildberger dafür, digitale Technologien besser in den Schul-Unterricht zu integrieren, beispielsweise um die Prozesse hinter Künstlicher Intelligenz zu begreifen.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.