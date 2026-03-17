Ein Rechenzentren für Cloud-Dienste und KI (Symbolbild) (IMAGO / Westend61 / Mischa Keijser)

Nach Angaben von Digitalminister Wildberger sollen deren Kapazitäten bis 2030 verdoppelt und die von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz vervierfacht werden. Dazu sollten beispielweise Planung und Genehmigungen deutlich vereinfacht werden. Teil der Strategie sei auch, Freiflächen zu finden, die für Investoren interessant seien. - Über die insgesamt 28 Maßnahmen soll morgen das Bundeskabinett beraten.

Mit der weiteren Verbreitung von Cloud-Computing und Künstlicher Intelligenz steigt der Bedarf an Rechenleistung. Außerdem gibt es aus Sicherheitsgründen ein Interesse daran, Daten in Deutschland speichern und verarbeiten zu können statt auf Servern im Ausland.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.