KI-Pläne in der EU

Man müsse der Zukunft eine Chance geben. Die EU sei gefordert, eigene Modelle zu entwickeln, um nicht abhängig zu sein. Zugleich kritisierte Wildberger die KI-Regulierung der EU als zu überladen und zu komplex.
Die EU plant den Aufbau einer groß angelegten KI-Daten- und Computerinfrastruktur. SAP und Siemens kritisieren die KI-Gigafabriken. Rechenzentren allein könnten nicht die digitale Souveränität Europas sichern, hieß es. Außerdem würde ein vollständiger Verzicht auf ausländische Hard- und Software Europa ins digitale Abseits führen.
