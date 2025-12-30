Die KI habe in diesem Jahr den Durchbruch in der deutschen Wirtschaft geschafft, sagte Bitkom-Präsident Wintergerst der Nachrichtenagentur Reuters. Der Anteil der Unternehmen, die KI nutzten, habe sich fast verdoppelt. Dem Digitalverband zufolge wollen fast ein Drittel aller Betriebe ihre Investitionen in dem Bereich erhöhen. Knapp jedes zweite Unternehmen plane den Einsatz von KI. Wintergerst betonte, so könne die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Wirtschaft auf ein neues Niveau gebracht werden.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.