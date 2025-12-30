Wirtschaft
Digitalverband Bitkom: Deutsche Unternehmen investieren immer mehr in Künstliche Intelligenz

Der Digitalverband Bitkom erwartet steigende Investitionen in Künstliche Intelligenz in Deutschland.

    Ein Smartphone mit dem Logo des deutschen Telekommunikationsverbands Bitkom e. V.
    Logo des deutschen Telekommunikationsverbands Bitkom e. V
    Die KI habe in diesem Jahr den Durchbruch in der deutschen Wirtschaft geschafft, sagte Bitkom-Präsident Wintergerst der Nachrichtenagentur Reuters. Der Anteil der Unternehmen, die KI nutzten, habe sich fast verdoppelt. Dem Digitalverband zufolge wollen fast ein Drittel aller Betriebe ihre Investitionen in dem Bereich erhöhen. Knapp jedes zweite Unternehmen plane den Einsatz von KI. Wintergerst betonte, so könne die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Wirtschaft auf ein neues Niveau gebracht werden.
