Der DIHK-Präsident Peter Adrian (picture alliance/Sven Simon/Frank Hoermann)

⁠Das geht aus ⁠dem neuen Gründungsreport der Deutschen Industrie- und Handelskammer hervor, über den die "Rheinische Post" berichtet. Demnach stieg die Zahl der Firmengründungen im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20.000 auf gut 171.000. Der Anteil derjenigen, die vor allem mangels anderer beruflicher Aussichten ein ⁠Unternehmen ⁠gründen, liegt mit ⁠36 Prozent auf dem höchsten Stand seit elf Jahren. DIHK-Präsident Adrian sagte der Zeitung, der Report zeige zwar ein steigendes Gründungsinteresse, aber keinen breiten ​unternehmerischen Aufbruch.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.