Produktivität

Präsident Adrian sagte der "Bild am Sonntag", im Schnitt arbeiteten Beschäftigte hierzulande 1.350 Stunden im Jahr. Das seien rund 400 Stunden weniger als der Durchschnitt in den OECD-Staaten. Daher müsse in Deutschland wieder mehr Vollzeit gearbeitet werden, gerade auch von Frauen. Damit dies aber möglich sei, brauche es auch eine gute Kinderbetreuung. Darüber hinaus sprach sich der DIHK-Chef dafür aus, einen Feiertag zu streichen.

Er persönlich etwa hätte kein Problem damit, wenn künftig auch am Pfingstmontag gearbeitet würde. Er wisse aber, dass viele dies anders sehen.

