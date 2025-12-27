Altersversorgung

Der DIHK-Präsident Peter Adrian. (Archivbild) (picture alliance/Sven Simon/Frank Hoermann)

Er habe eher die Sorge, dass auch dieses Gremium ein - Zitat - Verschiebebahnhof sein könne, sagte er der "Welt am Sonntag". Die ökonomischen Fakten lägen auf dem Tisch, die Experten seien sich weitgehend einig. Man wisse, an welchen Stellschrauben man drehen könne. ⁠Man müsse etwa in den Sozialversicherungen über faire Eigenbeteiligungen reden.

Über Weihnachten hatte sich auch Kanzleramtsminister Frei in die Debatte eingeschaltet. Er warb dafür, das Renteneintrittsalter an die Beitragsjahre zu koppeln. Nötig sei eine Individualisierung des Renteneintrittsalters, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eigentlich sei es eine Binsenweisheit, dass nicht alle gleich lang arbeiten könnten und dies mit der Art des Jobs zusammenhänge.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.