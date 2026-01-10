Handelsbeziehungen

Das Land gewinne angesichts seiner Dynamik, jungen Bevölkerung und wachsenden industriellen Basis rasant an Relevanz für deutsche Unternehmen, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Treier der dpa. Bislang stehe Indien aber trotz seiner Größe nur auf Platz 23 der Handelspartner Deutschlands.
Bundeskanzler Merz reist morgen nach Indien, begleitet von einer Wirtschaftsdelegation.
Zuvor hatte die DIHK die historische Billigung des Mercosur-Abkommens in der EU begrüßt. Der Vertrag mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay bringe neue Absatzperspektiven und sei auch ein wichtiges Signal an die USA und China: Europa sichere sich seinen Platz im globalen Handel. Andere Wirtschaftsverbände sowie der Kanzler sprachen von einem Meilenstein. - EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will den Vertrag in Kürze in Paraguay unterzeichnen. Es entsteht eine der größten Handelszonen der Welt. Mehr als 25 Jahre wurde verhandelt.
10.01.2026