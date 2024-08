Nordkorea ist von heftigen Überschwemmungen betroffen. (picture alliance / dpa / Kcna)

Im Bezirk Uiju an der Grenze zu China kündigte er nach Angaben des Regimes die vorübergehende Unterbringung von etwa 15.400 Menschen in der Hauptstadt Pjöngjang an. Bis neue Häuser für sie gebaut seien, könnten sie bleiben. Erneut lehnte Kim ausländische Hilfe ab, die etwa Russland, Südkorea und internationale Organisationen angeboten hatten. Das Land werde mit eigener Kraft und Anstrengung seinen eigenen Weg gehen, erklärte er.

Der nördliche Landesteil Nordkoreas war Ende Juli vom Tropensturm Gaemi getroffen worden. Kurz danach reiste Kim zum ersten Mal in die Region. Eine unabhängige Berichterstattung aus der abgeschotteten Diktatur ist kaum möglich.

