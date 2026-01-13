Der Cartoonist Scott Adams starb mit 68 Jahren. (AP / Marcio Jose Sanchez)

Wie der Sender CNN berichtet, starb Adams im Alter von 68 Jahren. Bekannt wurde er durch die Comics und Bücher über die satirische Figur Dilbert. In Deutschland erschienen die Cartoons in der Wochenzeitung "Die Zeit". Nach Rassismusvorwürfen gegen Adams beendeten im Februar 2023 zahlreiche US-Zeitungen, unter anderem die "Washington Post", "USA Today" und die "Los Angeles Times", die Veröffentlichung seiner Comics. Adams hatte die Rassismusvorwürfe zurückgewiesen und betonte, diese seien aus dem Kontext gerissen worden.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.