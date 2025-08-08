US-Basketball

Spiel in der Frauen-Baskelball-Liga WNBA (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Tony Gutierrez)

Wie US-Medien unter Berufung auf Polizeiangaben berichteten, wurde das Sexspielzeug aufs Spielfeld geworfen, ein weiteres erreichte das Spielfeld nicht. Die WNBA hat die Vorfälle in einer Stellungnahme scharf verurteilt und mit einem Hallenverbot von mindestens einem Jahr gedroht. Zwei Männer wurden wegen den zurückliegenden Vorfällen bereits festgenommen.

Spielerinnen und Trainerinnen der WNBA hatten sich zuletzt schon kritisch über die Vorfälle geäußert. "Jeder bemüht sich darum, dass die WNBA kein Witz ist und ernst genommen wird und dann passiert sowas", sagte Sophie Cunningham in ihrem Podcast. Die Spielerin der Indiana Fever war in Los Angeles beinahe von einem Dildo getroffen worden.

